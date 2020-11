Scuola: sit-in studenti davanti alla Regione

Non li unisce un simbolo, ma sono accomunati dalla stessa voglia di tornare a scuola in sicurezza. Circa una ventina di studenti provenienti da diverse scuole superiori di Torino questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Castello, ai piedi del palazzo della Regione Piemonte, per protestare contro la didattica a distanza. Sono i cugini torinesi degli "Studenti presenti" che da alcune settimane a Milano chiedono il rientro a scuola e nel frattempo wi fi in tutte le classi e una formazione ai loro docenti, perché insegnare a distanza non è la stessa cosa che farlo in aula.

"Siamo qui per testimoniare davanti alle istituzioni come sia necessario che si rientri in una didattica in presenza - ha spiegato il portavoce degli studenti, Dario Pio Muccilli, 18 anni, che frequenta il liceo Juvarra a Venaria. - Non tanto perché siamo contro la Regione o il governo. Noi non siamo contro nessuno, noi siamo per un futuro degli studenti -. Per questo vogliamo che ci venga garantita la didattica in presenza, che è una realtà nel resto dell'Europa, perché la didattica a distanza dimostra un'impreparazione da parte dello Stato di garantirci un rientro in sicurezza". I ragazzi hanno poi organizzato un flash mob: un'insegnante ha fatto l'appello, come avviene ogni mattina via pc, mentre gli studenti giustificavano le loro assenza evidenziando le carenze presenti nella scuola in questo periodo di emergenza Covid, con dei cartelloni.

"Chiediamo a chi ne ha il potere di rientrare a scuola in sicurezza - spiega Sebastiano Marcis, studente di quinta superiore del Liceo Cattaneo di Torino -. Chiediamo al Governo centrale che vengano toccati tutti i temi fondamentali per una riapertura in sicurezza: il nodo trasporti, il tracciamento delle Asl, gli spazi, il personale. Temi che non possono essere semplificati". La Dad poi pone problemi di disuguaglianza. "Non tutti possono permettersi dispositivi e la fibra - spiega ancora Sebastiano, mentre ripassa la lezione di fisica -. C'è un problema di equità ma questa è una vecchia retorica. La Dad non può sostituire la didattica in presenza, è uno strumento utile in una situazione di emergenza, ma bisognerà renderla equa e regolamentarla". In piazza molti studenti del liceo classico Gioberti e dell'Alfieri. "Sono qui perché anche io voglio tornare a scuola". Così Aliza Matizen, professoressa di spagnolo di Torino e membro del movimento "Priorità scuola Piemonte", questa mattina in piazza insieme agli studenti. "Voglio far vedere ai miei ragazzi che si può esprimere il proprio pensiero in libertà - prosegue l'insegnante mentre fa lezione -. Soprattutto voglio essere qui per tutti quegli studenti che non possono essere presenti. La didattica a distanza crea un enorme divario tra i ragazzi".