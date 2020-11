Torino: militanti FdI e Aliud rimuovono mucchi foglie secche

Una trentina di militanti di Fratelli d'Italia e di Aliud-Destra Identitaria sono intervenuti in diverse aree pubbliche di Torino per ripulire le strade dalle foglie secche che si son accumulate nelle ultime settimane. Un intervento, spiega Enrico Forzese (FdI), deciso "dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Sono stati puliti simbolicamente: il giardino di via Chambery angolo via Bevilacqua, corso Massimo d'Azeglio lungo il Valentino, il giardino di via Avogadro angolo via Promis, la fermata Metro di Principi d'Acaja" "La città - prosegue Forzese - è letteralmente abbandonata a se stessa: i nostri controviali, così come i giardini, le ciclabili e le aree verdi, sono invasi dalle foglie. Sappiamo benissimo tutti cosa succede ai tombini e agli scarichi della città se le foglie non vengono raccolte tempestivamente, o forse dobbiamo di nuovo trovarci la città allagata come quest'estate? Senza considerare l'enorme rischio per i cittadini, che si trovano vere e proprie trappole sotto le foglie, nell'asfalto: buche, avvallamenti e quant'altro".