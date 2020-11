Iran: flash mob radicali per fermare condanna Djalali

I radicali dell'Associazione Aglietta organizzano per sabato 28 novembre, alle 12, un flashmob sotto la Prefettura in Piazza Castello a Torino per chiedere al Governo un intervento urgente e immediato per il rilascio del professore iraniano Ahmadreza Djalali che aveva lavorato al Cridem - Research Center in Emergency and Disaster Medicine, dell'Università del Piemonte Orientalea di Novara. Il ricercatore è stato condannato dal regime iraniano alla pena di morte che fonti riferiscono dovrebbe essere comminata a breve.