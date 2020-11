Covid: sindaco Sestriere, pronti per apertura piste in sicurezza

"Siamo pronti per l'avvio della stagione invernale e faremo tutto il possibile per cercare, con la massima sicurezza, di far aprire le piste e le varie attività che rispetteranno le regole del distanziamento sociale e tutto quello che è fondamentale per sciare in sicurezza sotto tutti i punti di vista". A dirlo è il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet ,in attesa di conoscere le decisioni del governo in merito all'apertura o meno di piste ed impianti di risalita. "Noi ci auguriamo, e faremo di tutto, - aggiunge - affinché lo sci alpino continui ad essere l'elemento trainante della stagione invernale". La cittadina, centro internazionale dello sci, sulle montagne olimpiche, si prepara così ad un'apertura in sicurezza: "Abbiamo un comprensorio sciistico vastissimo - spiega il sindaco - che consente un distanziamento ancor più in sicurezza rispetto all'estate quando abbiamo avuto molti turisti saliti a Sestriere per gite ed escursioni lungo la nostra rete sentieristica. Oltre allo sci alpino, com'era già tra gli obiettivi di miglioramento dell'accoglienza della nostra stazione turistica, andremo a potenziare altre attività come lo sci di fondo insieme alle ciaspole, con una sentieristica che verrà potenziata con il posizionamento di nuove indicazioni. E poi ancora le e-bike, anche in versione invernale con gomme chiodate in caso di percorsi su neve, insieme a tante attività all'aria aperta oltre al Palazzo dello Sport che, nel rispetto dei protocolli, potrebbe offrire attività per altre opportunità ludico motorie individuali". "Il tutto pensato - conclude il sindaco - anche per l'arrivo dei tanti proprietari di seconde case che sceglieranno di trascorrere il periodo natalizio da noi oltre che, nel caso vengano tolte le limitazioni negli spostamenti tra le varie regioni, per i turisti che vorranno trascorrere un soggiorno sulle nostre montagne".