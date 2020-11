Covid: morti 20 malati trasferiti in rsa Torino, 8 indagati

Sono 8 gli indagati dalla Procura di Torino per epidemia colposa e omicidio colposo, in un'inchiesta su 20 decessi nelle Rsa Chiabrera e D'Azeglio avvenute durante la prima ondata Covid. Come anticipato dai quotidiani Repubblica e Corriere della Sera, tra gli indagati ci sono tre componenti della commissione di vigilanza dell'Asl Città di Torino, e il presidente insieme ai vertici delle case di riposo del gruppo Gheron. Secondo i pm Giovanni Caspani e Rossella Salvati, titolari dell'inchiesta, gli indagati avrebbero avuto un ruolo in un trasferimento di pazienti positivi al Coronavirus nelle strutture tra marzo e aprile, effettuato con l'assenso della Regione Piemonte, che cercava strutture private ancora disponibili. All'appello della Regione avevano risposto dalla Gheron, anche se non c'era stata ancora la delibera regionale, ma solo uno scambio di mail con le case di riposo private, con la Chiabrera e D'Azeglio che avevano dato la disponibilità. A marzo erano erano arrivati 120 malati dagli ospedali Martini, Giovanni Bosco, Molinette e dal Mauriziano.

L'accusa di omicidio colposo per gli otto indagati finiti nell'inchiesta sulle Rsa Chiabrea e Massimo D'Azeglio, del gruppo Gheron, dove durante la prima ondata vennero accolti 120 pazienti Covid dimessi dagli ospedali di Torino, si riferisce alla morte di 20 anziani. All'epoca dei fatti nelle due Rsa scoppiò un focolaio e ci furono decine di contagiati, da qui anche l'accusa di epidemia colposa, da parte dei due pm titolari del fascicolo, Rossella Salvati e Giovanni Caspani. Nel registro degli indagati quattro alti dirigenti delle Rsa e quattro della commissione di vigilanza dell'Asl di Torino. Quest'ultimi sono accusati di aver autorizzato il ricovero nelle Rsa private dei malati dimessi dagli ospedali. Gli otto avvisi di garanzia sono i primi che partono delle trenta inchieste aperte su quanto accaduto nelle Rsa la scorsa primavera, dopo che sono state presentate, soprattutto dai parenti delle vittime e dei contagiati, vari esposti in Procura.