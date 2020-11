Dl Ristori: Torino, con i nuovi fondi si ampliano buoni spesa

Con nuovi fondi stanziati dal Dl Ristori Ter si rinforza e amplia Torino Solidale che unirà ai panieri anche buoni spesa per prodotti freschi. Al momento, spiegano gli assessori al Welfare e all'Innovazione, Sonia Schellino e Marco Pironti, "non abbiamo ancora la cifra esatta che sarà destinata alla nostra città, ma essendo lo stanziamento generale e i criteri di ripartizione gli stessi di marzo ci aspettiamo anche questa volta sui 4,5 milioni che ci consentiranno di stabilizzare per almeno tre mesi l'aiuto alle circa 8 mila famiglie già seguite stabilmente e di allargare la platea potenziale ad altre 5 mila famiglie". Con questa nuova manovra, dunque, chi entra nella rete di Torino Solidale non riceverà più soltanto un paniere, composto prevalentemente da prodotti alimentari secchi e a lunga conservazione, ma anche un buono spesa per alimenti freschi se rientrerà nei criteri che erano stati stabiliti nella prima fase della pandemia per l'accesso a questa forma di sostegno. Nella prima fase oltre 11.700 famiglie avevano avuto accesso ai buoni, spesi in 231 esercizi commerciali, nel 48% dei casi nel quartiere di residenza. L'amministrazione è al lavoro per far partire la nuova manovra entro il 10 dicembre "così da dare un aiuto concreto anche per Natale".