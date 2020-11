Covid: Torino, centri estetici in piazza 'fateci lavorare'

A gambe incrociate per dire "ci avete lasciate... sedute per terra, fateci lavorare in sicurezza". È la richiesta che arriva dal comparto estetico che domani mattina alle 11 scenderà in piazza a Torino, davanti alla sede della Regione, per chiedere che il settore possa tornare a lavorare. Una manifestazione pacifica, organizzata in collaborazione con Federvie Piemonte e Unione Estetiste. "Nessuna spiegazione, nessuna motivazione eppure le estetiste sono state impossibilitate a lavorare - accusano - nonostante gli standard rispettati da chi e' attivo in questo settore siano e siano sempre stati altissimi. Nel frattempo - proseguono -, gli stessi servizi sono svolti, in nero, da altri soggetti. Ecco perché domani ci siederemo simbolicamente per terra, dove ci hanno lasciate, aspettando di essere ricevute dalla Giunta". A esprimere solidarietà il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano. "Con un Piemonte che torna a sperare di essere presto Zona Arancione - osserva - la ripresa dell'attività delle estetiste sarebbe una scelta opportuna dal punto di vista economico e sicura dal punto di vista sanitario, mentre il prolungamento della chiusura favorirebbe ulteriormente chi lavora abusivamente. Le Istituzioni diano risposte".