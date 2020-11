Torino: Ream bis, ipotesi di reato è turbativa d'asta

E' turbativa d'asta l'ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Torino nell'inchiesta Ream bis. Gli inquirenti, che hanno ascoltato gli ultimi testimoni nei giorni scorsi, vogliono fare chiarezza sui procedimenti che hanno portato all'indire il bando di gara relativo alla riqualificazione dell'area ex Westinghouse, sulla quale Ream, una partecipata di Crt, aveva esercitato un diritto di prelazione attraverso una caparra da cinque milioni di euro, nel 2012, ma decidendo poi di non partecipare alla gara l'anno seguente, quando ad aggiudicarsela fu la società Amteco&Maiora. I cinque milioni finirono nelle casse del Comune di Torino, amministrato da Piero Fassino e dal centrosinistra, e non vennero restituiti. Fino al 2016, quando divennero un debito non iscritto nel primo bilancio della giunta Appendino. Per questa vicenda della mancata iscrizione la sindaca è stata condannata, in primo grado, per falso in atto pubblico a sei mesi. Per Ream bis al momento non ci sono indagati.