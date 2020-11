'Ndrangheta: latitante arrestato, preso fiancheggiatore

La Squadra Mobile di Torino ha arrestato Alessandro Stano, 42 anni, ritenuto uno dei principali fiancheggiatori del latitante Vittorio Raso, appartenente alla 'ndrangheta, legato alla famiglia Crea, radicata nel territorio piemontese. Stano, dipendente in un noto bar-ristorante in un centro commerciale di Settimo Torinese, secondo gli investigatori dell'antimafia, oltre a gestire il traffico di droga, che acquistava da Raso, ne ha favorito la latitanza in Spagna, fornendogli la sua carta d'identità, al quale il ricercato aveva apposto la propria foto. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti nel mese di settembre Stano aveva comperato da Raso una quantità pagata in contanti 68 mila euro. Vittorio Raso, che all'interno della mafia calabrese ha la carica di 'Vangelo', già condannato a 20 di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, era stato arrestato, dopo due anni di latitanza, il 10 ottobre scorso a Barcellona, grazie alla collaborazione tra polizia italiana e quella spagnola. Ma dopo 48 ore era stato liberato per un cavillo. E da allora è nuovamente irripetibile.

Raso, prima dell'arresto, dalla Spagna continuava ad inviare carichi di droga, a bordo di camion, grazie ai suoi fidati collaboratori, tra cui Alessandro Stano. Ad ottobre durante l'operazione, era stato arrestato, oltre a un corriere spagnolo, anche Domenico Dell'Osa, 58 anni e braccio destro del latitante, che aveva il compito di ricevere la droga in Italia, distribuirla e recuperare il denaro da far pervenire a Raso. Oltre a svariati chili di droga vennero sequestrati 360 mila euro in contanti. L'Arresto di Alessandro Stano è avvenuto in esecuzione dell'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta del pm Valerio Longi, della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.