Dpcm: operatori turismo in piazza, non siamo untori

"Siamo in lockdown dal 23 febbraio". Le agenzie di viaggio e gli operatori dl turismo della provincia di Alessandria sono scesi in piazza, oggi, con pullman e trolley posizionati davanti alla prefettura. In piazza della Libertà hanno manifestato, distanziati e immobili, sostenendo che sono loro i più penalizzati. "Non siamo untori, ci preoccupiamo di seguire le norme sia per noi e per i dipendenti che per i clienti. Avremmo dovuto iniziare la stagione turistica a marzo e avevamo servizi già prenotati. Non abbiamo mai cominciato. Il nostro lockdown è iniziato a febbraio e non sappiamo quando finirà".