Covid: Grimaldi (Luv), scuola priorità assoluta, serve piano

"La scuola è una priorità assoluta, la Regione presenti subito un piano per il rientro": lo chiedono Giulia Boggio, responsabile Scuola di Sinistra Italiana, e Marco Grimaldi, capogruppo Luv in Regione Piemonte. "Gli studenti - affermano Boggio e Grimaldi - stanno pagando un prezzo altissimo all'emergenza Covid, ma non ci risulta che la Regione stia lavorando a un piano per la sicurezza sanitaria che interessi i trasporti, con corse aggiuntive e ingressi scaglionati. Il presidente Alberto Cirio quando solidarizza con gli studenti si candida a vincere il premio faccia tosta: dopo aver fatto trascorrere l'estate senza stilare un piano fa lo stesso oggi". "Cirio, Lega e soci - rimarcano - hanno bocciato tutte le nostre proposte per rendere obbligatorie le spese per i voucher scuola, nonostante questo sia l'unico modo per garantire a tutti gli strumenti necessari per abbattere il digital divide che impedisce ad alcuni studenti l'accesso alla dad, aumentando le disuguaglianze". "Crediamo che la scuola debba ripartire al più presto - aggiungono - ma che il rientro dovrà essere permanente. Se servirà più tempo riprendiamo pure il 7 gennaio, ma garantiamo certezze, stabilità e sicurezza. Ma temiamo che la Regione stia arrivando nuovamente impreparata all'appuntamento, con il rischio dell'interruzione delle lezioni in presenza al primo aumento dei contagi. Se questa Giunta non è in grado di fare un piano, si costituisca subito una Commissione di tecnici che se ne occupi".