Trasporti: Enzo Amich nuovo presidente 5T

Enzo Amich, 43 anni, capo gabinetto della Città di Casale Monferrato, è il nuovo presidente di 5T, società pubblica attiva nell'ambito dei trasporti di cui sono soci Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. Indicato dal governatore del Piemonte Alberto Cirio come espressione della Regione, Amich è stato nominato all'unanimità. Nel nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica tre anni, figurano anche Barbara Musti (Comune di Torino) e Fabio Figus (Città Metropolitana di Torino). "Grazie al presidente Cirio per avermi indicato nel cda e ai colleghi per avermi eletto presidente - afferma Amich - come rappresentante della Regione, il mio ruolo sarà quello di rafforzare il sistema nella Città Metropolitana e di esportare le buone pratiche del modello 5T anche alle altre realtà del territorio".