Scuola: Borghi (Pd), qualcosa non va se priorità è solo lo sci

"Nonostante la zona arancione per la seconda e la terza media su decisione della Regione Piemonte si continuerà con la didattica a distanza come nelle settimane precedenti. Possiamo dirlo che c’è qualcosa che non va se si ritiene che la priorità siano le sciate piuttosto che la scuola, o qualcuno a Torino si offende?". Lo scrive su fb il parlamentare del Pd, Enrico Borghi.