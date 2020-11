Covid: Confesercenti, riaprire negozi passo verso normalità

"Finalmente si riapre e, dopo i tanti click per il Black Friday, i consumatori potranno ritrovare il loro commerciante di fiducia nei negozi e sui mercati: è un primo passo verso la normalità che i commercianti di Torino hanno intenzione di sfruttare fino in fondo": Così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, commenta il passaggio del Piemonte alla zona arancione, che da domani consentirà la ripresa delle attività commerciali finora chiuse. Da un sondaggio condotto da Confesercenti fra ieri pomeriggio e questa mattina, la maggioranza dei commercianti è pronta a riaprire già domani, a cominciare dagli oltre 1.500 negozi di abbigliamento in città, la parte di gran lunga più rilavante delle attività extralimentari colpite dal blocco. È probabile - dicono i commercianti - che si debba scontare per i primi giorni qualche timore, ma tutti puntano sulla voglia di normalità. "Non è un 'liberi tutti' - precisa Banchieri - e le norme di sicurezza vanno rigorosamente rispettate, ma il ritorno dei consumatori nei negozi e sui mercati è un fatto importante. Come lo è che il commercio possa cogliere l'occasione del Natale per rifarsi, almeno in parte, dei lunghi mesi di difficoltà. I ristori sono una buona cosa e, anzi, ne sarebbero necessari altri: ma il vero ristoro per i nostri colleghi è la possibilità di tornare a lavorare e di alzare la saracinesca ogni mattina. Speriamo che la situazione consenta di farlo il prima possibile anche al settore della somministrazione".