Casa: Marchioni nuovo presidente Atc Piemonte Nord

L'avvocato Marco Marchioni è il nuovo presidente dell'Atc Piemonte Nord, l'Agenzia Territoriale per la Casa che gestisce il patrimonio di edilizia sociale del Biellese, del Novarese, del Vercellese e del Vco. "Sono certa che vi sarà stretta sinergia con l'avvocato Marchioni e che sarà possibile fare passi avanti importanti per i cittadini del Piemonte Orientale, in termini di ascolto e di attenzione rispetto alle necessità delle diverse amministrazioni locali e di celerità nelle risposte e negli interventi richiesti", commenta l'assessore alle Politiche della Casa della Regione Piemonte, Chiara Caucino, augurando buon lavoro al neo presidente.