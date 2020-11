Migranti: protesta al Cpr di Torino, interviene la polizia

Tensioni al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Torino. I migranti ospiti della struttura di corso Brunelleschi hanno protestato per il cibo del pranzo, giudicato di pessima qualità, lanciando i vassoi delle pietanze per terra, contro i muri e addosso al personale in servizio all'interno del Centro. In contemporanea, fuori dalla struttura, si sono radunati una trentina di anarchici, che hanno manifestato in solidarietà agli stranieri. Per riportare l'ordine all'interno del Cpr sono intervenuti gli uomini dei reparti mobili della polizia.