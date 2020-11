Lavoro: Sicur 2000, sciopero e stato di agitazione

La Filcams Cgil Vercelli Valsesia ha proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero di due ore per i lavoratori dipendenti della Sicur 2000, impiegati nel ciclo produttivo del sito Versalis Eni di Crescentino. Alla base della protesta, "un contratto a basso costo e di peggior favore, non solo rispetto al contratto applicato dalla committenza - sottolineano i sindacati con le Rsu dell'azienda -, ma addirittura più sfavorevole rispetto al già povero Ccnl Multiservizi". Il salario, denunciano dalla Ficams, è di 830 euro al mese. "Abbiamo avviato una trattativa con Sicur 2000 - proseguono - per chiedere l'applicazione del Ccnl Multiservizi, ma l'azienda si è dichiarata indisponibile, formulando proposte atte a disgregare il gruppo dei lavoratori. Per queste ragioni è stato dichiarato lo stato di agitazione e proclamato uno sciopero". I lavoratori incroceranno le braccia martedì 1 dicembre dalle 7 alle 9 con un presidio nel piazzale antistante il sito produttivo di Crescentino.