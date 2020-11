Covid: assembramento di clienti, chiuso locale a Torino

Il locale era irregolare e non faceva rispettare le norme anti Covid. E' quanto scoperto dalla polizia, nel corso del controllo di un esercizio commerciale di corso Giulio Cesare, a Torino. Ad attirare l'attenzione degli agenti, venerdì sera, è stato l'assembramento di persone che mangiavano e bevevano davanti al locale. A servire i clienti c'era un uomo risultato privo di permesso di soggiorno, revocato della Questura di Crotone nel 2017. Il titolare dell'attività è stato quindi denunciato per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e sanzionato per le violazioni relative all'inosservanza delle disposizioni previste dal Dpcm. Il locale è stato chiuso per cinque giorni, come era già avvenuto all'inizio di novembre. Multati anche i clienti.