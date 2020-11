Covid: genitori Piemonte contro dad, pronti a mail bombing

I genitori degli studenti torinesi costretti ancora a seguire le lezioni a distanza si preparano alla protesta contro la decisione della Regione Piemonte di proseguire con la dad anche per gli studenti di seconda e terza media nonostante si sia passati dalla zona rossa a quella arancione. "Riaprono i negozi al dettaglio e i ragazzini non tornano in classe? Chiediamo che la Regione Piemonte rimuova immediatamente questa restrizione", è l'appello lanciato dai genitori degli studenti, che minacciano di bombardare di mail il governatore Cirio. Su change.org una petizione a favore delle lezioni in presenza sta raccogliendo migliaia di adesioni. Anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Tommaseo Lorenza Patriarca, che è anche consigliera comunale del Pd, interviene sulla vicenda con una lettera indirizzata al presidente della Regione. "Le chiedo di spiegare ai miei 312 studenti di seconda e terza media in Dad perché mai dovrebbero continuare ad osservare le disposizioni di legge e seguire le lezioni a distanza, invece di scendere tutti in strada seguendo l'esempio di Anita e Lisa che protestano per chiedere di dare priorità alla scuola. Come educatore le chiedo di chiarire le ragioni della sua scelta", scrive la preside.