Covid: Cirio, pronto piano trasporti studenti per gennaio

"A gennaio, dopo la Befana, si tornerà tutti a scuola in sicurezza. Per sempre". Ne è certo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che annuncia un piano trasporti per consentire agli studenti di spostarsi in sicurezza. "I miei assessori lo illustreranno oggi pomeriggio all'Ufficio scolastico regionaleu - anticipa Cirio -. Prevede che porteremo tutti a scuola, in sicurezza, con una occupazione che non supererà il 50% dei mezzi, però chiederemo alla scuola di modulare gli ingressi realmente, scaglionandoli al mattino, cosa che non è avvenuta nel programma scolastico di quest'anno".