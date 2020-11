Atp Finals, parte campagna comunicazione

Le Nitto Atp Finals, ovvero l'evento che insieme ai quattro tornei del Grande Slam rappresenta ogni anno il più importante e prestigioso appuntamento del tennis professionistico mondiale, sono partite in direzione di Torino. Parte oggi la campagna di comunicazione nazionale ed internazionale, risultato dell'opera congiunta degli stakeholder del territorio, Città, Regione, Camera di commercio, Turismo Torino, con il supporto e la supervisione dell'Atp e della Federtennis. La città si "vestirà" inoltre con i colori della campagna promozionale Nitto Atp Finals 2021, allo scopo di trasmettere ai cittadini un segnale evidente e stimolarne l'attesa per il grande evento. In occasione del lancio della campagna inizierà anche la vendita dei biglietti per l'edizione del 2021.