Covid: Icardi, nessun rischio vengano a mancare posti letto

"In Piemonte non esiste il rischio che vengano a mancare letti per chi si ammala. Al momento abbiamo un potenziale di 6.000 posti letto a fronte di circa 5.000 ricoverati. Senza contare i previsti 299 posti letto legati al Piano Arcuri. Un volume di posti letto che sono andati continuamente in crescendo, anche grazie alla collaborazione con le strutture private. La sanità pubblica piemontese in nove mesi ha fatto uno sforzo straordinario per rispondere ad un'emergenza inattesa che si è abbattuta su un sistema sanitario in deficit". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della regione Piemonte, Luigi Icardi, oggi in un incontro stampa.