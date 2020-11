Covid: Frediani (M5s), fornire dati su contagi tra studenti

"La decisione della Regione Piemonte di proseguire ancora con la Dad per gli studenti di seconda e terza media nonostante si sia passati dalla zona rossa a quella arancione si basa su dati non pubblici, malgrado le nostre continue richieste di condivisione avanzate dal M5s in queste settimane. Ora più che mai sarebbe corretto divulgarli: le famiglie, gli studenti e i lavoratori della scuola hanno il diritto di conoscere la situazione reale". Così, in una nota, la consigliera regionale M5s Francesca Frediani. "In questo contesto già molto incerto e controverso, le dichiarazioni di Cirio relative all'intenzione di 'recuperare il tempo perso' con la Dad non contribuiscono a smorzare le tensioni, ma anzi sminuiscono il grande lavoro che insegnanti e studenti stanno portando avanti per far funzionare al meglio la didattica a distanza - aggiunge l'esponente pentastellata - Cirio ha annunciato un piano per il rientro nelle classi in totale sicurezza, domani in aula chiederemo i dettagli attraverso un'interrogazione. In particolare, solleciteremo di fornirci la descrizione dell'organizzazione ipotizzata per il prossimo rientro in presenza per il personale scolastico e per gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, per verificare che siano state riconosciute le criticità relativa alla rilevazione dei contagi, alle procedure di tracciamento e alla garanzia di continuità didattica per gli studenti in isolamento. Gli errori del passato non sono più tollerabili e i nostri studenti hanno diritto ad un rientro in aula sicuro e definitivo".