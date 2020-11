Covid: Upo riapre lezioni in presenza per studenti primo anno

L'Università del Piemonte Orientale (Upo) riprenderà da mercoledì 2 dicembre con le lezioni in presenza per il primo anno dei corsi di laurea. Lo ha deciso il Comitato regionale di coordinamento del Piemonte dell'Upo, che ha deciso di conformarsi alle indicazioni ministeriali e di riaprire alla modalità in presenza, oltre alle lezioni delle discipline relative al primo anno, anche laboratori, tirocini, stage, esercitazioni ed esami. Le attività didattiche relative agli anni successivi al primo, e le proclamazioni delle lauree, continueranno in modalità telematica. Oggi e domani verranno eseguite le sanificazioni degli ambienti di studio: "l'ateneo - sottolineano dalla sede del rettorato Upo, in via Duomo a Vercelli - lascia comunque la possibilità per le studentesse e gli studenti del primo anno di seguire le lezioni in diretta streaming, come è avvenuto nel mese di ottobre".