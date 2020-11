Coronavirus: 84 morti in Piemonte

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.185 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 9,6% dei 12.290 tamponi eseguiti. Dei 1185 nuovi casi, gli asintomatici sono 501, pari al 42,2%.I casi sono così ripartiti: 452 screening, 463 contatti di caso, 270 con indagine in corso; per ambito: 218 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 54 scolastico, 913 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 388 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati negli altri reparti sono 4737(+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.818. Resta alto il numero dei morti che nelle ultime ventiquattr’ore sono stati 85 facendo salire il numero totale, dall’inizio dell’epidemia, a 6.239. Nuovo balzo dei pazienti guariti che rispetto a ieri sono aumentati di 3.141 unità.