Hanno reddito cittadinanza senza averne diritto, denunciati

La Guardia di finanza di Fossano, coadiuvata dalla compagnia di Cuneo, ha denunciato quattro cittadini dell'area per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I finanziari, nel corso di una serie di controlli, hanno rinvenuto una serie di incongruenze tra il quadro reddituale e patrimoniale dichiarato da parte dei soggetti. Nello specifico, i richiedenti hanno omesso di dichiarare, in tutto o in parte, la loro reale posizione reddituale e patrimoniale, comportamento che ha permesso loro di avere i requisiti necessari, senza possederli, per accedere alla misura di sostegno. L'importo complessivo dei benefici indebitamente percepiti ammonta a ventimila euro. Le indagini sono in corso su altri soggetti.