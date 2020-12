Marsiaj "ingaggia" Migliarino

Dicono che… Giorgio Marsiaj stia pescando a mani basse nel vecchio mondo agnellesco. Il presidente dell’Unione Industriale di Torino, dopo aver imposto alla direzione Angelo Cappetti, suo braccio destro fin dai tempi dell’Amma e in passato uno dei pilastri dell’Editrice della famiglia, pare si faccia sempre più spesso suggerire le strategie di comunicazione da Simone Migliarino, “storico” capo ufficio stampa di Fiat e fino a qualche anno fa di Fca. Gran professionista e persona dai modi squisiti, Migliarino non ha (più) certo bisogno di incarichi formali, ma la sua influenza – riferiscono rumors di via Fanti – si fa sentire… eccome.