Scuola: Azzolina, Anita ha ragione

"Potete lottare insieme a me per tenere le scuole aperte il più possibile. Ci sono gli studenti delle scuole superiori davanti al pc, sto facendo di tutto per riaprire le scuole. Anita ha ragione, dovrebbe stare a scuola, avrebbe tutto il diritto di farlo, anche le disposizioni del Dpcm lo prevedono. La scuola ha regole precise, quindi ben venga che mi diate una mano nella lotta che stiamo facendo, che riguarda un problema culturale del paese. La scuola è una priorità o no?" Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al convegno di Anp riferendosi, la 12enne di Torino che da settimane si batte per l'apertura della sua scuola.