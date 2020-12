Lavoro: Cisl, cruciale mappa fabbisogni professionali

"Bisogna arrivare a una vera collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella costruzione di una mappa reale dei fabbisogni professionali da parte delle aziende e al conseguente aggiornamento del sistema formativo regionale in modo da assicurare la tenuta dei livelli occupazionali e creare nuove possibilità di lavoro". Lo sottolinea Domenico Lobianco, segretario generale della Cisl Torino Canavese. Proprio per fare il punto sulle politiche attive del lavoro nell'area metropolitana di Torino e sullo sviluppo di nuove competenze e figure professionali la Cisl ha organizzato un webinar per venerdì 4 dicembre dal titolo "Formazione e Politiche attive per il territorio - Prospettive ed evoluzioni". All'evento partecipano, tra gli altri, Pietro Ferlito, Dirigente Anpal, Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro, Massimo Richetti, Responsabile Relazioni sindacali dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Vernoni, ricercatore Ires Piemonte, Paolo Carraro e Anna Trovò, operatori Dipartimento Mercato del Lavoro e Bilateralità Cisl nazionale e Alessio Ferraris e Lo Bianco, segretari regionale e territoriale Cisl. "Abbiamo deciso di promuovere questo approfondimento sulla formazione e le politiche attive del lavoro nel nostro territorio - spiega Lo Bianco - per affrontare, con il contributo di esperti ed osservatori, temi cruciali per lo sviluppo del nostro sistema produttivo, soprattutto quando ci troveremo di fronte alla fine degli ammortizzatori sociali e alla fine del blocco dei licenziamenti, senza avere ancora superato l'emergenza ed avendo criticità mai risolte quali, ad esempio, l'occupazione dei giovani. Il nostro obiettivo è a in un'area metropolitana che non accetta di subire il declino ma che vuole e merita vere politiche di sviluppo".