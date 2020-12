Covid: Torino, test di massa per avvocati

Tamponi rapidi gratuiti per gli avvocati torinesi: è il servizio attivato dall'Ordine professionale in collaborazione con la Cassa Forense e la Asl Città di Torino. L'iniziativa ha i contorni del test di massa: i promotori hanno fissato un limite massimo di 120 prelievi al giorno e stimano che entro il 30 dicembre circa un terzo degli aventi diritto darà la propria adesione. "Il servizio - spiegano all'Ordine - si affianca alle procedure di ingresso e di distanziamento al Palazzo di giustizia che sono state concordate con i vertici degli uffici giudiziari. Vogliamo che i colleghi, gli operatori e gli utenti siano il più possibile protetti". I test cominceranno il 7 dicembre in locali dell'Asl non distanti dal tribunale. E' possibile prenotare da oggi. Il servizio è riservato agli iscritti alla Cassa Forense ed è interamente a carico dell'ordine.