Piemonte: Salvini, maggioranza voti emendamento Colle Tenda

"Malgrado le assicurazioni del ministro De Micheli sul ripristino in tempi veloci delle infrastrutture danneggiate, a distanza di quasi due mesi dall'alluvione in Piemonte, una parte della Regione è ancora completamente isolata". Lo scrive in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. A Montecitorio la Lega, ricorda Salvini, ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio "che prevede lo stanziamento complessivo di 270 mln di euro per realizzare il nuovo traforo tra Limone Panice Sottana e Vievola, favorendo la mobilità transfrontaliera. Si tratta di ammodernare una viabilità vecchia, impraticabile e interrotta dall'alluvione del 2 ottobre. Abbiamo sollecitato più volte il governo ad affrontare questa emergenza, ma ad oggi tutto è fermo e più andiamo avanti con il tempo e peggio è. Praticamente non esiste nemmeno la figura responsabile legittimata a prendere le decisioni. Questa negligenza non solo continua a mortificare un territorio e i suoi cittadini ma è l'ennesima dimostrazione di totale inefficienza da parte del ministro De Micheli e del governo di cui fa parte. Se davvero c'è la volontà politica di attivarsi per il territorio e le nostre comunità - conclude - allora invitiamo i colleghi della maggioranza a votare con le opposizioni il nostro importante emendamento".