Meteo: nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento

A Torino oggi, 3 dicembre, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1257m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'area di bassa pressione si sposta lentamente verso Est favorendo una giornata di tregua, con Sole prevalente sulle Alpi e nebbie anche diffuse in Valpadana. Nubi in aumento pomeridiano sulla Liguria, con prime precipitazioni serali in contemporanea estensione anche all'alto Piemonte; neve oltre i 500-700m, con tendenza a calare durante la notte. Clima freddo seppur con temperature diurne in lieve rialzo; al mattino gelate diffuse.