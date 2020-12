OPERE & OMISSIONI

Cinquanta opere per 29 miliardi, ecco l'antivirus dell'economia

Si rinnova il portale per il monitoraggio delle infrastrutture in Piemonte. Dalla Tav al Terzo Valico passando per le due metropolitane di Torino. Gay (Confindustria): "Uno strumento per controllare e sollecitare la politica ad andare avanti"

Cinquanta grandi opere in tutto il Piemonte, per un valore complessivo di 29 miliardi di euro. Basterebbe procedere a spron battuto con quanto è già stato progettato per cambiare il volto della regione e rilanciare l'economia dopo la pandemia. In attesa di vederle realizzate sono tutte caricate nel nuovo portale dell’Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) nato per monitorare lo stato di avanzamento di strade, ferrovie, tunnel, valichi, ponti ma anche infrastrutture tecnologiche come la banda ultra larga.

L’Osservatorio, creato nel 2001 su iniziativa di Confindustria Piemonte con Unione Industriale e Camera di commercio di Torino, si amplia con l’adesione di Unincamere e della Regione in concomitanza con l’aggiornamento del sito internet www.otipiemonte.it che a questo punto diventa un vero e proprio strumento di coordinamento e monitoraggio sull’avanzamento delle opere, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche, alle risorse necessarie e a eventuali aumenti in corso di realizzazione, segnalando eventuali emergenze, difformità e criticità. Un’attività continuativa, che si esprime in maniera dettagliata nel Rapporto annuale OTI Piemonte, il primo dei quali è previsto entro marzo 2021, con una valutazione semaforica a evidenziare ritardi e avanzamenti.

Ma quali sono le infrastrutture di cui si parla? Sulle otto province, sono oltre 50 i focus di attenzione tra Corridoi internazionali (Mediterraneo e Reno-Alpi), opere ferroviarie e stradali, trafori e valichi, nodi logistici, sviluppo banda ultra larga. Ci sono la Torino-Lione e il Terzo Valico, l’autostrada Asti-Cuneo, la Pedemontana piemontese, il raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo, le due linee della metropolitana di del capoluogo, il collegamento con l’aeroporto di Caselle, l’integrazione della provincia di Alessandria nel sistema logistico del nord-ovest, nonché come retro porto del sistema ligure e centro di eccellenza della logistica. Ci sono opere già “cantierate” e progetti che al momento sono solo sulla carta come la Tangenziale Est di Torino.

La mappatura consente di navigare per Sistemi infrastrutturali, che raggruppano le opere afferenti alla stessa rete di connessione, oppure per Settori. Per ogni progetto presente in elenco è stata predisposta una Scheda informativa che consente di valutare i progressi nello stato di avanzamento o gli eventuali ritardi. L’aggiornamento del portale dunque arricchisce e rende più fruibili le informazioni raccolte, ispirandosi a principi di trasparenza, affidabilità e chiarezza.

“Il Piemonte rappresenta circa l’8% del pil nazionale – ha commentato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay –. Le nostre imprese per competere devono poter contare su una rete infrastrutturale moderna, veloce, con tempi di realizzazione certi e servizi logistici in grado di supportare processi produttivi innovativi. Ecco che quindi il progetto OTI Piemonte può diventare uno strumento chiave, di controllo e sollecitazione”. “La Regione ha aderito al progetto di monitoraggio riconoscendone il valore e il contributo che può offrire – afferma l’assessore Marco Gabusi –. La sinergia tra gli enti coinvolti consentirà uno screening più puntuale dell’andamento delle opere, mettendone in luce avanzamenti e criticità”.

OPERE PRIORITARIE REGIONE PIEMONTE

Asse ferroviario Torino-Lione (Corridoio Mediterraneo)

Ferrovia Alta Capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico Appenninico), (Corridoio Reno Alpi)

Autostrada Asti-Cuneo (completamento)

Pedemontana Piemontese

Banda Ultra Larga: connessione prioritaria alle aree industriali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Linea Torino-Alessandria-Tortona: adeguamento

Polo logistico alessandrino

Stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia

Uscite autostradali per la logistica (A7/A26)

Autostrada Predosa-Carcare-Albenga

PROVINCIA DI ASTI

Autostrada Asti-Cuneo

PROVINCIA DI BIELLA

Ferrovia Biella-Novara: riqualificazione

Ferrovia Biella-Santhià: ammodernamento

Ferrovia Biella-Brianco: interconnessione con l’Alta Velocità

Pedemontana Piemontese

SP 232 Mottalciata: riqualificazione

PROVINCIA DI CUNEO

Colle della Maddalena: gestione del rischio valanghe

Autostrada Asti-Cuneo

Ferrovia Fossano-Cuneo: raddoppio della linea

Ferrovia Torino-Fossano-Mondovì-Savona: adeguamenti per la logistica

Polo logistico cuneese

Tangenziale di Cuneo

Tangenziale di Fossano

Traforo Armo-Cantarana

Traforo del Tenda

Variante di Demonte

PROVINCIA DI NOVARA

Ferrovia Biella-Novara: riqualificazione

Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento

Interporto di Novara C.I.M. Spa: potenziamento

Nodo ferroviario di Novara

Tangenziale di Romagnano

Superstrada 33 del Sempione

Superstrada Novara-Vercelli

Tangenziale di Novara: completamento

Ferrovia Vignale-Oleggio-Arona: raddoppio

Ferrovia Santhià-Arona: potenziamento

Nuovo ponte sul Ticino

PROVINCIA DI TORINO

Autostrada A5 Torino-Aosta: messa in sicurezza di un’area soggetta a frana a Quincinetto

Autostrada Torino- Milano A4: ammodernamento e adeguamento

Autostrada Ferroviaria Alpina

Chivasso: interconnessione con l’Alta Velocità

Ferrovia Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta: adeguamento e miglioramento

Ferrovia Torino-Fossano-Mondovì-Savona: adeguamenti per la logistica

Ferrovia Torino-Pinerolo: raddoppio

Linea Torino-Alessandria-Tortona: adeguamento

Metropolitana di Torino - Linea 1

Metropolitana di Torino - Linea 2

Asse di scorrimento su Corso Marche

Nodo idraulico di Ivrea: adeguamento e ricostruzione del Ponte Ribes

Nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres (Aeroporto di Caselle)

Passante ferroviario di Torino: completamento

Tangenziale di Torino (S.A.T.T.): ammodernamento e adeguamento

Tangenziale Est di Torino

Traforo di sicurezza del Frejus

Interporto SITO di Orbassano

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Stazione ferroviaria di Iselle: potenziamento imbarco autotreni

Strada Statale del Lago Maggiore e galleria di Verbania e di Cannero

Superstrada 33 del Sempione

PROVINCIA DI VERCELLI

Ferrovia Biella-Novara: riqualificazione

Ferrovia Biella-Santhià: ammodernamento

Superstrada Novara-Vercelli

Ferrovia Santhià-Arona: potenziamento