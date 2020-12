Maltrattamenti in famiglia, 3 arresti in 24 ore nel Torinese

Tre arresti dei carabinieri, nelle ultime ventiquattr'ore nel Torinese, per maltrattamenti e violenze in famiglia. A Mappano, i militari della stazione di Leini hanno arrestato in flagranza di reato un italiano 62 anni che aveva minacciato di morte la moglie e il figlio 13enne. A Druento, è stato arrestato un tedesco di 29 anni. L'uomo da tempo insultava e picchiava la madre 61enne allo scopo di ottenere somme di denaro. Un ultimo caso a Orbassano, dove un altro marito violento un 45enne, è stato sottoposto a misura cautelare presso una casa di cura. Il provvedimento è stato emesso dall'Autorità giudiziaria a seguito delle indagini dei carabinieri che hanno accertato che i vari comportamenti violenti nei confronti della moglie erano riconducibili a un disturbo della personalità.