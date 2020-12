Iren: Bianco, azienda in salute nonostante difficoltà

"L'impatto economico è negativo, ma trascurabile. Il 2020 sarà comunque un anno buono con oltre 900 milioni di ebitda, oltre 200 di utile netto e addirittura un'accelerazione del piano di investimenti". Lo ha detto l'ad di Iren Massimiliano Bianco, a margine della presentazione di Green Pea. "Quest'anno abbiamo investito 600 milioni, 100 in più del 2019. Nel 2021 saranno oltre 700. L'azienda è in salute e in un momento di difficoltà spinge ancora di più sulla crescita", ha aggiunto.

"Il nostro piano non prevede numericamente aggregazioni e acquisizioni, ma è una linea alla quale guardiamo con grande interesse per cercare di rafforzarci industrialmente. Le filiere di maggior interesse sono ambiente, reti e clienti" ha proseguito Bianco. "Abbiamo tanti dossier, speriamo che già nel 2021 qualcuno di questi diventi un altro progetto da aggiungere al nostro gruppo", ha sottolineato Bianco. Iren è partner di Green Pea e ha contribuito alla sua realizzazione. Per la prima volta in Italia un operatore commerciale offrirà ai clienti la possibilità di scegliere l'impianto idroelettrico di provenienza dell'energia che verrà erogata nella propria casa.