Coronavirus: oltre 2mila nuovi casi

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.132 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 10,2 % dei 20.846 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 926, pari al 43,4 %. I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1.052 contatti di caso, 568 con indagine in corso; per ambito: 345 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 111 scolastico, 1676 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (-108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768. Si riducono sensibilmente i morti rispetto a ieri: 54 nelle ultime ventiquattr’ore che fanno salire il totale a 6.506. Sono 3.608 i nuovi guariti.