Meteo: cieli molto nuvolosi, In serata schiarite

A Torino oggi, sabato 5 dicembre, cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarite, sono previsti 2.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 944m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: la perturbazione si sposta verso Est, lasciando più ai margini le regioni di Nord Ovest, dove tuttavia avremo ancora qualche precipitazione tra Levante ligure e Piemonte orientale nel corso del giorno. Temperature in lieve rialzo, ma clima ancora freddo specie sulla pianura piemontese. Venti tesi da Nord sulla riviera ligure centrale.