Abusi poliziotti, c'è un sesto indagato

C'è un sesto indagato nel procedimento della procura di Torino che ieri ha portato alla sospensione dal servizio di tre poliziotti e del dirigente del commissariato di polizia Dora Vanchiglia. Si tratta di un italiano - destinatario a sua volta di una misura interdittiva - che secondo quanto si apprende risulta coinvolto in un'operazione, condotta con modalità scorrette, che portò all'arresto di alcuni spacciatori di droga. Stamani a Palazzo di giustizia è stato interrogato E.T., un pusher marocchino che gli agenti avrebbero sottoposto a pressioni nel tentativo di costringerlo a diventare loro confidente. L'uomo, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe confermato la ricostruzione degli inquirenti. In ogni caso, sulla base dei comportamenti che gli vengono contestati, nel procedimento compare in una duplice veste: quella di persona offesa e quella di indagato per ipotesi di corruzione e di violazione della legge sugli stupefacenti.