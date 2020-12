Maltempo: neve nel Vco, oltre 2 mila utenze senza energia

Le intense nevicate delle ultime 24 ore hanno causato interruzioni di energia elettrica nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. Stamattina oltre duemila utenti erano senza luce, in particolare nel Verbano, a Cannobio (700) e in Ossola, in Val Bognanco (600). I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare la corrente. Altri utenti senza corrente elettrica nel Cusio e nei paesi collinari sopra Verbania.