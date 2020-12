Maltempo: Vercelli, ispezione su stato salute alberi

Un albero è caduto nella notte su viale Garibaldi a Vercelli. L'incidente è legato al maltempo dei giorni scorsi. Durante la nevicata di venerdì un arbusto aveva interrotto il traffico su corso Italia. Il Comune ha fatto partire l'iter per una ispezione sullo stato delle alberate cittadine. "Tutte le piante di Vercelli - informa l'assessore comunale Emanuele Pozzolo - vengono costantemente monitorate da parte di specialisti, secondo un piano programmato di lavoro e di analisi che consente il controllo di tutti gli alberi presenti in città sul suolo pubblico. Durante ogni singolo intervento di potatura vengono valutate anche le piante che sono da abbattere. Nel caso dell'albero caduto la scorsa notte, va precisato che in quel punto è stata effettuata la potatura nello scorso anno, e non sono stati evidenziati problemi particolari. Tuttavia si tratta di alberature certamente non giovani anagraficamente e possono subire attacchi da parte di patogeni non visibili dall'esterno"