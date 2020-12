Criminalità: scopre ladro alloggio e lo fa arrestare

Un ventenne di origine romena è stato arrestato a Torino dalla polizia mentre tentava di intrufolarsi in un appartamento per rubare. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna, residente nella palazzina, in via Moncrivello, che aveva notato uno sconosciuto su un balcone sottostante. Il giovane ha tentato di darsi alla fuga ma inutilmente. Oltre all'arresto è scattata la sanzione amministrativa in relazione alle norme anti Covid perché trovato a circolare senza un giustificato motivo.