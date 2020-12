Controlli sulle misure anti-Covid, chiusi due locali

Il bar era aperto, alle ore 21, e all'interno c'erano otto avventori intenti a consumare al banco. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Torino, nel quartiere Borgata Campidoglio, nel corso dei controlli sul rispetto della normativa anti Covid. Il titolare e clienti sono stati sanzionati amministrativamente e l'esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni. Era aperto oltre l'orario di chiusura, prevista per le 22, una pizzeria kebab di Moncalieri il cui titolare è stato sanzionato; l'attività è stata chiusa per tre giorni.