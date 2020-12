Area giochi davanti Regina Margherita, parte raccolta fondi

Attendeva le dimissioni del piccolo Marco in compagnia degli altri suoi tre figli, di fronte all'ospedale Regina Margherita di Torino, quando ha pensato quanto sarebbe stato bello realizzare un'area gioco a disposizione di tutti i bambini che frequentano la struttura. Dall'idea di questo padre e' nata l'idea di realizzare un'area giochi di quasi 600 metri quadrati di fronte all'ospedale per donare un po' di allegria e spensieratezza ai bambini che lo frequentano. Per realizzarla parte oggi una raccolta fondi, coordinata dalla Federazione tra Associazioni di Volontariato "Ospedale Infantile Regina Margherita - Sant'Anna" ODV (Federvolontari). Sul sito www.giardinodelsole.org sono illustrate le modalità attraverso cui cittadini, aziende ed enti possono concretamente contribuire alla realizzazione del "Giardino del Sole", il nome scelto per il parco giochi. Una volta realizzata, l'area giochi verrà donata alla Città, che si occuperà della sua cura e manutenzione. "Desidero ringraziare Federvolontari per questa bella iniziativa - afferma l'assessore comunale al Verde, Alberto Unia - e per il percorso avviato con i nostri uffici, che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio per il gioco e lo svago a disposizione per tutti i bambini del quartiere". L'iniziativa ha avuto il favore dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.