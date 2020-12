ECONOMIA DOMESTICA

Spettro licenziamenti per gli artigiani

Una impresa su tre mette in conto di ridurre le proprie maestranze nel caso di un terzo lockdown. Edilizia e tessile i settori più colpiti. De Santis (Confartigianato): "Non siamo ammortizzatori sociali"

Nel caso di una terza ondata quasi un artigiano su tre mette dovrà licenziare uno o più dipendenti. A oggi già il 14,5 per cento delle imprese artigiane con almeno un dipendente mette in conto di dover ridurre le maestranze a causa delle ricadute negative della pandemia, una percentuale, appunto, che potrebbe raddoppiare nel caso di un terzo lockdown.

Lo evidenzia il sondaggio condotto da Confartigianato Torino. Nel settore delle costruzioni già ora il 12% degli artigiani pensa di dovere licenziare, perché “l’edilizia è ferma al palo, rallentata anche dall’annullamento delle commesse relative al comparto residenziale. Per il settore moda si parla di un taglio del 20%: le 1.621 imprese artigiane del comparto del Piemonte (tessile, abbigliamento, pelle), con 5.579 addetti (a Torino sono 627 con 1753 addetti), sono tra quelle che stanno subendo il peggior impatto, essendo state le prime a chiudere per il lockdown di primavera. Nella metalmeccanica il sondaggio rileva un taglio previsto del 13%; nel settore food, se gli incassi saranno deludenti nel periodo natalizio, si ipotizza di ridurre i posti di lavoro del 17,5%; per il settore benessere è prevista un taglio del 10%.

“In questo contesto lavorativo di profonda crisi – commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino – le imprese stanno facendo i salti mortali. Ma la norma che vieta i licenziamenti fino a fine marzo rischia di penalizzare le nostre imprese in quanto implica costi diretti e indiretti elevatissimi che ancora una volta vengono scaricati sull'impresa, che è chiamata a farsi carico delle inadeguatezze della politica. Le imprese non possono essere trasformate in ammortizzatori sociali, c’è il serio rischio – conclude De Santis – di rinviare ad aprile chiusure di intere filiere di imprese artigiane. Temo che alla crisi sanitaria ed economica potrebbe presto subentrare una crisi sociale senza precedenti”.