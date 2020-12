Covid: Ordine Medici, burocrazia blocca specializzandi

L'emergenza Covid ha reso evidente la necessità che il servizio sanitario nazionale si doti di un maggior numero di medici, eppure da mesi migliaia di giovani medici aspettano di entrare nei corsi di specializzazione, bloccati dalla burocrazia e dalla disorganizzazione. I presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Piemonte intervengono così sulla vicenda dei 1.175 specializzandi piemontesi che da settembre attendono di conoscere l'esito del test per le specializzazioni mediche. La graduatoria non e' stata infatti ancora pubblicata a causa dei numerosi ricorsi. "Questa vicenda è purtroppo esemplare per comprendere l'improvvisazione e la poca cura con cui in tutti questi anni e' stato trattato il tema delle specializzazioni in medicina, come abbiamo denunciato più volte in passato, e che ha portato alle drammatiche carenze di personale nel servizio sanitario nazionale cui assistiamo oggi - commenta il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, Guido Giustetto -. Tutti i laureati in Medicina devono poter accedere senza ostacoli agli studi di specializzazione, senza essere costretti ad andare all'estero e senza passare anni di incertezze in situazioni come questa, che compromettono fortemente la fiducia dei nostri giovani nelle istituzioni".