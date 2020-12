Covid: outlet resta aperto, insulti a sindaco di Vicolungo

Fa discutere, in Piemonte, l'apertura anche nei giorni prefestivi e festivi, del Vicolungo The Style Outlets, lungo l'autostrada Torino-Milano in provincia di Novara. La struttura non è formalmente considerata un centro commerciale, ma un insieme di singoli negozi in vie comunali. Il sindaco del paese, Marzia Vicenzi, è stata oggetto di pesanti insulti sui social - comparsi anche sulla pagina facebook dell'outlet - tanto che nella tarda mattinata di oggi ha presentato denuncia ai carabinieri. "Lo scorso ottobre avevo firmato un'ordinanza di chiusura - spiega il sindaco - e per contro mi è arrivata la richiesta danni di una ditta. Ora ho chiesto il parere della Regione e mi è stato risposto che, visto come è organizzato, poteva restare aperto. E mi sono comportata di conseguenza". Quello di Vicolungo è l'unica struttura di questo tipo aperta in Italia, insieme al "Brugnato Cinque Terre outlet village" in provincia di La Spezia. Nel frattempo, a Novara sono scesi in strada per protesta gli operatori dei generi non alimentari del mercato coperto, i cui banchi sono chiusi al pubblico. "L'Outlet è aperto - domandano - e noi dobbiamo stare chiusi?"