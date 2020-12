Maltempo: nevicate nel Vco, ridotto servizio ferroviario

A causa delle intense nevicate che stanno interessando la zona di Domodossola nel Verbano-Cusio-Ossola, la provincia più a Nord del Piemonte, il gestore dell'infrastruttura dalle ore 13 di oggi ha attivato il piano d'emergenza che prevede la riduzione del 50% dell'offerta ferroviaria sulla linea Milano-Gallarate-Domodossola. Per le conseguenze del maltempo, la circolazione sulla linea potrà inoltre subire forti rallentamenti, per cui si consiglia di muoversi sulla direttrice solo se strettamente necessario. In particolare, si legge in una nota, non saranno effettuate le corse 2148 (Milano Centrale 13.20-Domodossola 14.59); 2150 (Milano Centrale 15.20-Domodossola 16.59); 2152 (Milano Centrale 17.25-Domodossola 19.04); 2153 (Domodossola 16.56-Milano Centrale 18.37); 10429 (Domodossola 18.01-Milano P. Garibaldi 20.14); 10433 (Domodossola 20.01-Milano P.Garibaldi 22.14). Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati su richiesta del gestore della rete ferroviaria. Sul sito trenord.it e sull'App Trenord, nelle pagine dedicate alla linea, saranno comunicati in tempo reale tutti i dettagli sulle modifiche al servizio.