Dpcm: Giacometto (FI), correggere in Parlamento misure Natale

"Le evidenti storture e iniquità del decreto legge 158 del 2 dicembre scorso e del conseguente Dpcm 3 dicembre dovranno essere corrette in Parlamento e non tramite FAQ sul sito del Governo, che rischiano di aggiungere confusione a confusione. Bene, dunque, l'istanza di Forza Italia e dell'intero centrodestra finalizzata ad avviarne subito l'iter di conversione nelle Aule parlamentari, introducendo quelle modifiche richieste a gran voce da Regioni, Comuni e da tanti cittadini che, in questi giorni, stanno facendo sentire la propria contrarietà rispetto ad alcune restrizioni palesemente insensate". Così, in una nota, il parlamentare piemontese di Forza Italia Carlo Giacometto, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. "Fra queste, certamente l'irragionevole tema dei confini comunali che non si possano varcare, neanche in zona gialla, a Natale, Santo Stefano e Capodanno - aggiunge l'esponente azzurro -: si tratta di una limitazione agli spostamenti che molto probabilmente è stata ideata da chi ha scarsa dimestichezza con la geografia del nostro Paese, specie del nord. Oppure, la necessità di chiarire, eliminandolo, il concetto giuridicamente indefinito di 'seconde case' introdotto al comma 2 dell'articolo 1, e il conseguente divieto di raggiungerle dopo il 21 dicembre se situate fuori Regione. E' da sanare la disparità di trattamento di chi si trova a non disporre per legge di un proprio bene, perché al di là di un confine amministrativo il tassametro, costituito da IMU e TARI, continua a girare e a costituire una spesa importante per tutti, senza che, né ora, né per il precedente lockdown, sia stato previsto alcuno sgravio fiscale o tariffario per chi è stato, di fatto, espropriato del proprio diritto di proprietà".