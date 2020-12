Ferrovie: Torino-Aosta; Avetta (Pd), pendolari penalizzati

"I nuovi orari sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea-Aosta, annunciati da Trenitalia, penalizzano gravemente il Canavese". Così il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, che ha presentato un'interpellanza per capire se la Regione Piemonte intende intervenire "a tutela dei suoi viaggiatori". Secondo Avetta il nuovo orario in vigore dal 13 dicembre prevede la cancellazione del treno delle 19.36 da Torino ad Aosta, mentre alcune corse non effettuerebbero fermate nelle stazioni intermedie, come Strambino. "Se confermate, si tratterebbe di decisioni prese unilateralmente in Valle d'Aosta, e imposte ai pendolari piemontesi. Ancora una volta la rimodulazione avviene senza il confronto con le associazioni dei pendolari. La Regione non può accettare decisioni a scapito dei piemontesi". Secondo Avetta quando i pendolari riprenderanno a viaggiare post pandemia "si troveranno in grande difficoltà e dovranno ripiegare sui mezzi privati".