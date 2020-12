Schiaffi alla moglie durante lite, arrestato marito violento

Un altro arresto nel Torinese per maltrattamenti in famiglia. Questa volta i carabinieri sono intervenuti a Chieri, dove un romeno di 40 anni, durante un litigio per futili motivi, ha afferrato la moglie per la gola, colpendola con alcuni schiaffi al volto. Ai militari dell'Arma, la vittima ha raccontato che i comportamentali violenti del marito andavano avanti da diversi mesi, ma che lei non lo ha denunciato prima per paura di ritorsioni. L'uomo ora si trova nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno. Nell'ultima settimana i carabinieri sono intervenuti altre tre volte sempre in provincia di Torino per fermare gli autori di maltrattamenti e violenze in famiglia.